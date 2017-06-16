Şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi

İftar yemeğine, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de katıldı. Masaları tek tek gezen Dinç, aileler ve gazilerle fotoğraf çektirdi. Program sırasında bir de konuşma yapan Dinç, "Bugün burada aziz şehitlerimizin değerli yakınları ve gazilerimizle birlikteyiz. Hepsine devlet ve millet olarak minnet ve şükran borçluyuz. Onlar, Bu ülkeyi, bu toprağı vatan olarak bırakmak için, milletimizin huzur ve güvenliği için, bu bayrağı göklerde dalgalandırmak için şehit oldular. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun. Sizler en değerli varlıklarınızı, eşinizi, oğlunuzu, kardeşlerinizi; küçükler babalarını, bu vatan için şehit verdiniz. Bunun dünyada herhangi bir karşılığı söz konusu olamaz. Bundan daha kıymetli, bundan daha büyük bir fedakarlık yoktur. Onların bu kahramanlıkları ve fedakarlıkları bizim varlık sebebimiz olmuştur ve bizler, sizler için ne yaparsak yapalım sizlerin hakkını hiçbir şekilde ödeyemeyiz. Sizlere olan minnet borcumuzu anlatmada ne söylesek azdır, ne kadar güzel kelimeler kullansak yetersizdir" dedi.

"Allah hepimize sabır ve dayanma gücü versin"

Konuşmasının devamında, İslam dininin şehitliğe verdiği önemi vurgulayan Dinç, "Şehitlerimizin emaneti olan sizlere sahip çıkabilmek, milletimizin vicdanını rahatlatma adına bizim yapabileceğimiz en önemli görevdir. O yüzden de sizin acınız bizim acımızdır, sizin çocuklarınız bizim çocuklarımızdır. Değerli kardeşlerim, burada acılarımızı tazelemek istemiyorum. Biliyorum hepimizin yüreği yaralıdır, ’Ateş de düştüğü yeri yakar’ ama biz yine biliyoruz ki, dinimiz şehitliğe çok büyük önem vermiştir. Bizim inancımızda şehitlik en üstün mertebedir. Şehitler, yüce Allah’ın ve peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuşlar, cennetle müjdelenmişlerdir. Şehitlik, peygamberlikten sonra gelen en büyük rütbedir buna inanıyoruz, bu inancımız acılarımızı dindiriyor, hafifletiyor. Allah hepimize sabır ve dayanma gücü versin ve bir daha asla böyle acılar yaşatmasın. Bu vesileyle iftarımıza katıldıkları için, şehitlerimizin yakınlarına, gazilerimize, tüm değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Ramazan ayındaki huzur ve güvenliğin, bu manevi iklimin devam etmesini diliyorum. İnşallah güzel bir Ramazan Bayramına ulaşmayı temenni ediyorum" diye konuştu.