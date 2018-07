Şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi

Bir otelde gerçekleştirilen programa; Vali Vekili Bekir Şahin Tütüncü ve eşi Hikmet Tütüncü, vali yardımcıları, kaymakamlar, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Eskişehir Valiliğinin himayesinde, ‘15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ münasebetiyle düzenlenen yemekte, şehit aileleri ve gazilerle birlikte olmaktan duyduğu onuru ifade eden Vali Vekili Tütüncü, program esnasında bir konuşma yaptı. Yarın gerçekleştirilecek Demokrasi Mitingi’ne herkesi davet eden Tütüncü, "Bu toprakları kanlarıyla, canlarıyla bize vatan kılan, ilelebet bağımsız ve başı dik olarak yaşamamızı sağlayan şehitlerimizin aileleri ve gazilerimiz. Davetimize icabet edip teşrifte bulunduğunuz için; birliğimize, beraberliğimize, kardeşlik ahdimize anlamlı katkılar sunduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yarın, tarihimizin en büyük, en sinsi, en organize ve en kanlı darbe girişiminin ikinci yıl dönümünü idrak edeceğiz. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) eliyle tertiplenen o karanlık geceyi; 251 şehit, 2 bin 193 gazi vermek pahasına aydınlık bir sabaha ulaştırarak, tarihi destanlarla dolu bu kutlu millete yepyeni bir destan armağan eden o diriliş destanının şanlı kahramanlarını anacağız. Canla, kanla yazılan bu destan hiç unutulmasın; çocuklarımıza, torunlarımıza, torunlarımızın çocuklarına kalsın ve kuşaktan kuşağa aktarılsın diye var gücümüzle gayret göstereceğiz. İnşallah yarın gece bizler de darbelere, vesayet odaklarına karşı olan; demokrasiden, milli birlik ve beraberlikten yana olan milyonlarca vatandaşımız gibi elimizdeki ay yıldızlı bayraklarımızla meydanlardaki yerimizi alacağız ve dost - düşmana bu ülkenin, bu milletin ne kadar birlik ve beraberlik içinde olduğunu, ne kadar büyük millet olduğunu bir kez daha göstereceğiz. Bu vesileyle başta sizler olmak üzere tüm Eskişehirli hemşehrilerimizi yarın akşam saat 20.00’de Valilik Meydanı’nda tertip edilecek 15 Temmuz Özel Programı’na davet ediyorum" dedi.

"Türk milleti olarak vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan bir milletiz"

Şehit ailelerine, gazilere ve gazi ailelerine özellikle minnettar olduklarını ifade eden Tütüncü, "Atalarımız, Anadolu’yu bize vatan yapabilmek için büyük bedeller ödemişler, bu vatanın her karışını şehit ve gazi kanlarıyla sulamışlardır. Dost, düşman herkes, her daim şunu bilmelidir ki bizler de bize emanet edilen bu kutsal vatan topraklarını kıyamete kadar gözümüz gibi koruyacak; millet olarak istiklalimiz, istikbalimiz, mukaddesatımız ve çocuklarımızın aydınlık yarınları için eğer bugün de bir bedel ödememiz lazım gelirse o bedeli ödemekten hiçbirimiz asla çekinmeyiz. Atalara layık nesiller olduğumuzu ispat noktasında bir an dahi tereddüt etmeyeceğiz. Türk milleti olarak vatan sevgisini her şeyin üstünde tutan bir milletiz. Hepimiz bu mukaddes topraklarda özgür, bağımsız ve müreffeh olarak yaşamanın bir bedeli olduğunu elbette ki biliyoruz. Malazgirt’te, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da kutlu ceddimizin kanları ile peşin ödediği bedel sayesindedir ki bugün bağımsız bir millet olarak yaşıyoruz. Bu vesileyle bir kez daha bu mukaddes toprakları bizlere vatan yapan; vatanımız için, bayrağımız için, mukaddesatımız için kanlarını akıtan, canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Yağmur; kar, kış; sıcak, soğuk demeden bu ülkenin, bu toprakların vatan olması için canlarıyla, kanlarıyla mücadele eden gazilerimizden ahirete irtihal edenlere Allah’tan rahmet, yaşayanlara sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Şehit ailelerimize, tüm gazilerimize, gazi ailelerimize hassaten minnettarlığımı belirtmek istiyorum” diye konuştu.

"Sizlerin yeri başımızın üzeri ve kalbimizin başköşesidir"

"Aziz şehit ailelerimiz, vatansever gazilerimiz” diyerek konuşmasını sürdüren Vali Vekili Tütüncü, “Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizlerin yeri başımızın üzeri ve kalbimizin başköşesidir. Sizlerin çocukları veya eşleri bu toprakları kanlarıyla sulayarak bizlere vatan yaptılar; sizleri ve bu vatanı da bizlere emanet bıraktılar. Bizler de kamu yöneticileri olarak şehitlerimizin o manevi mirasına ve onların bize emaneti olan şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza her zaman devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik / edeceğiz. Şehitlerimizin annelerinin, babalarının, eşlerinin, çocuklarının yanı sıra gazi ve gazi yakınlarımızın da en ufak sıkıntılarında her zaman yanlarında oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bugün bu ülkede bağımsız olarak yaşıyorsak, bayrağımız gönderde nazlı nazlı dalgalanıyorsa, bugün huzur ve güven içerisinde bu yemek programını gerçekleştirip günlük hayatımıza devam edebiliyorsak; bu en önce şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesindedir. Onların fedakarlıkları, onların hakları hiçbir şeyle ödenmez. Sözlerime bu duygu ve düşüncelerle son verirken, Rabbimden birliğimizi, beraberliğimizi, aramızdaki muhabbeti artırmasını diliyorum. Ve yine Rabbimden mazlumların hamisi ve ümidi olan bu necip millete, geçmişinden daha görkemli bir gelecek nasip etmesini niyaz ediyor, hepinize saygılarımı sunuyorum” dedi.

Programda masaları tek tek gezen Vali Vekili Tütüncü ve eşi Hikmet Tütüncü, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.