Şehit Gök'ün cenazesi Reşadiye Camii'ne getirildi

Batman’da, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök’ün naaşı, cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii’ne getirildi.
Batman'da, yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün naaşı, cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii'ne getirildi.
Uçakla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na dün akşam getirilen Şehit Gök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri törenle karşılandı. Şehit Gök'ün naaşı cenaze namazının kılınacağı Reşadiye Camii'ne getirildi.
Öte yandan, cenaze namazına Şehit Neşet Gök'ün yakınları ve protokol dışında katılmak isteyen vatandaşlarda cami avlusunu doldurmaya başladı.