İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gök'ün naaşı memleketi Eskişehir'e ulaştı

Batman’ın Gercüş ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök’ün naaşı memleketi Eskişehir’e ulaştı.

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök'ün naaşı memleketi Eskişehir'e ulaştı.


Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'na hava yoluyla getirilen Şehit Gök'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri törenle karşılandı. Karşılama törenine; Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan, Metin Nurullah Sazak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, vali yardımcıları, askeri erkan, şehit Gök'ün ailesi ve yakınları katıldı.


Şehit Gök, yarın Reşadiye Camii'nde cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.