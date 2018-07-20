Diğer
Kategoriler
20 Temmuz 2018 18:42

Şehit Kurbanoğlu’nun ailesi ziyaret edildi

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, eşi Kevser Çakacak ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehit polis memuru Olgun Kurbanoğlu’nun ailesini ziyaret etti.

Şehit Kurbanoğlu’nun ailesi ziyaret edildi

20 Temmuz 2018 18:42


Vali Çakacak, geçtiğimiz Cumartesi günü Iğdır’da 1 Eylül 2015 tarihinde PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Olgun Kurbanoğlu’nun çocuklarından Mehmet Akif Kurbanoğlu için düzenlenen sünnet törenine kırmızı plakalı makam aracını tahsis etmişti. Şehit Kurbanoğlu’nun ailesini evinde ziyaret eden Vali Çakacak, eşi Kevser Çakacak ve Emniyet Müdürü Engin Dinç, şehidin eşi Asuman Kurbanoğlu’na hayırlı olsun dileklerinde bulunarak, şehidimizin 9 yaşındaki oğlu Mehmet Akif Kurbanoğlu’na sağlıklı uzun ömürler diledi. Vali Çakacak, “Şehidimiz Olgun Kurbanoğlu’nu rahmetle anıyoruz. Şehitlerimizin


geride bıraktıkları aileleri bizlere emanettir. Allah, Mehmet Akif’e sağlıklı bir ömür versin. Vatana, millete ve tüm insanlığa faydalı bir insan olarak yetişmeyi


nasip etsin” dedi.


Mehmet Akif’in sünnet olacağını duyar duymaz hemen kırmızı plakalı makam aracını süsleterek tahsis ettiğini dile getiren Vali Çakacak, şehidin oğluna düğün hediyesi olarak altın taktı. Şehidin eşi 3 çocuk annesi Asuman Kurbanoğlu da, makam aracını görünce çok duygulandığını ve gururlandığını söyledi. Kendilerine bu mutluluğu yaşatan herkese teşekkürlerini ileten Asuman Kurbanoğlu, devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını bildirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç