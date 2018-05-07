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07 Mayıs 2018 09:53

Şehit olan komşusundan etkilenip ‘Mayın Tespit Aracı’ üretti

Eskişehir’de komşusunun oğlu mayın ararken şehit olan Kemal Karadağ isimli bir öğrenci, bu durumdan etkilenerek bir proje hazırlayıp ’Mayın Tespit Aracı’ üretti.

Şehit olan komşusundan etkilenip ‘Mayın Tespit Aracı’ üretti

07 Mayıs 2018 09:53


12. sınıf öğrencisi Kemal Karadağ, Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyor. Karadağ, arkadaşı Öznur Sırma ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) 4006 Proje Fuarı’na katılmaya karar verdi. Fuara katılmadan önce aklına komşusunun oğlunun mayın tespit etmeye çalışırken şehit olması gelen Karadağ, arkadaşları ve öğretmenlerinin de yardımlarıyla Mayın Tespit Aracı ismini verdiği bir cihaz üretti.


Konuyla ilgili konuşan Kemal Karadağ, cihazın geliştirilebileceğini belirtirken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne de (TSK) önerebileceğini söyledi. Genç mucit Karadağ, "Arkadaşlarımızla mayın tespit aracı yapmak aklımıza geldi. Bizim komşumuzun oğlu şehit olmuştu. O yüzden Öznur arkadaşımla aklımıza böyle bir proje yapmak geldi. Bomba imha çalışmalarını daha az riskle yapmak için. Yani Mehmetçiklerimize böyle bir proje sunmak istedik. Yaptık, araştırdık, gördük ve çalıştırdık. Başardık yani. Yapım aşamasında piller ile kontrol ediliyor. Manyetik alanı sayesinde 1 metre altını görüyor. Aslında daha da geliştirilebilinir. İki arkadaşla yaptık ama öğretmenlerimiz ve mezun olan arkadaşlarımızdan da yardım alarak hep birlikte böyle bir projeyi sunmak istedik. Ülkemize daha faydalı olabilmek için mayın tespit aracını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne önerebiliriz, bir öneride bulunabiliriz. Projemizi vermekten gurur duyarız" diye konuştu.




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