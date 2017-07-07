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07 Temmuz 2017 13:15

Şehit Salih Sezer’in adına düzenlenen hatıra ormanının açılışı yapıldı

Şehit Hava Pilot Kurmay Binbaşı Salih Sezer’in adını ve hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen hatıra ormanının açılışı törenle gerçekleştirildi.

Şehit Salih Sezer’in adına düzenlenen hatıra ormanının açılışı yapıldı

07 Temmuz 2017 13:15


Kütahya Yolu Kümbet mevkiinde düzenlenen hatıra ormanının açılışına, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve BHHM Komutanı Hava Korgeneral İsmail Güneykaya, 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanı Hv. Tümg. Göksel Kahya, 1. Ana Jet Üs Komutanı Hv. Pilot Tuğg. Erdoğan Gür, Hava Kontrol Grup Kom. Hv. Tuğg. İmdat Bahri Biber, askeri erkan, şehidimizin babası Mehmet Sezer, eşi Hatice Sezer ve kızları Rana Zeynep ile Ayşe Sena katıldı.


Şehit Hava Pilot Kurmay Binbaşı Salih Sezer’e Allah’tan rahmet dileyen Vali Çakacak, tüm şehit ailelerinin vatana ve millete emanet olduğunu söyledi.


Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Küçükakyüz ise, şehit Sezer’in adını ve hatırasını burada yaşatacak olmaktan dolayı büyük bir gurur duyduklarını kaydetti.


Kısa konuşmaların ardından Vali Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Küçükakyüz, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı Korgeneral Güneykaya, Şehit Salih Sezer’in babası Mehmet Sezer, eşi Hatice Sezer, kızları Rana Zeynep ve Ayşe Sena hep birlikte hatıra ormanının açılış kurdelesini kesti. Daha sonra Vali Çakacak, Orgeneral Küçükakyüz ve beraberdekiler hatıra ormanına ağaç dikti.


Hava Pilot Kurmay Binbaşı Salih Sezer, 24 Şubat 2015 günü görev uçuşu esnasında şehit olmuştu.




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