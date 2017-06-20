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20 Haziran 2017 11:31

Şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

Şehit ve gazi aileleri, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Şehit ve gazi aileleri iftarda bir araya geldi

20 Haziran 2017 11:31


Programa katılanların Ramazan ayını kutlayan ve aynı sofrada beraber olmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanı Hv. Tümg. Göksel Kahya, yaptığı konuşmada, “Vatanımızın ve milletimizin bekası, şanlı bayrağımızın gönderden hiç inmemesi için canlarını seve seve bu topraklar uğruna vermiş olan şehitlerimize ve vücudunun bir parçasını gözünü kırpmadan feda eden gazilerimize ne kadar minnet duysak azdır” dedi.


Konuşmalardan sonra okunan akşam ezanıyla birlikte oruçlar açıldı, dualar edildi.


Programa, Vali Azmi Çelik ve eşi Emel Çelik, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve BHHM’leri Komutanı Hv.Korg. İsmail Güneykaya, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi aileleri katıldı.




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