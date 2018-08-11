"Şehrin Ateşi" gece ve gündüz yanmaya devam ediyor

Çalıştayın ikinci gününde Raku, Sagar ve Naked Raku Pişirim Teknikleri uygulanırken, toprağın ateşle dansı izleyenleri adeta büyüledi.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Tarihi Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleştirilen Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, ikinci günü geride bıraktı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na 10 bilim insanı ve sanatçı katıldı.

Başkan Kazım Kurt çalışmaları izledi

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt çalıştayın yapılığı Odunpazarı Meydanı’na gelerek çalışmaları izledi. Bilim insanları ve sanatçılarla konuşan Başkan Kurt, sanatçılardan yaptıkları çalışmalar ile ilgili bilgi aldı. Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na da katılan Sorkun çömlekçileri ile de bir araya gelen Başkan Kazım Kurt, çömleklerin nasıl yapıldığını öğrendi. Vatandaşlarla da buluşan Başkan Kazım Kurt, vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinledi.

Çocuklar seramik hamuruna şekil verdi

Çocuklar da çalıştay alanındaki yerini alarak seramik hamuruna şekil verdi ve çömlek yaptı. Bu sırada çocukları ziyaret eden ve sohbet eden Başkan Kurt, çalıştay alanını gezerek bol bol fotoğraf çektirdi. Çalıştayın ikinci gününde sanatçıların çalışmaları geç saatlere kadar devam etti. Meydanda kurulan fırınlarda Raku, Sagar ve Naked Raku Pişirim Teknikleri uygulayan sanatçılar, gün boyunca yaptıkları eserleri pişirdi. Ateşin toprakla dansı ise izleyenleri adeta büyüledi.

Vatandaşın ilgisi 2. günde de devam etti

Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na vatandaşların ilgisi ikinci günde de devam etti. Sanatçılardan yaptıkları çalışmalar ve seramik pişirim teknikleri ile ilgili bilgi alan vatandaşlar, çalışmaları ilgiyle izledi. Meydanda yer alan hediyelik eşyaların satıldığı stantları da gezen vatandaşlar, hediyelik eşya almayı da ihmal etmedi.

İletişim karavanı çalıştay alanında

Odunpazarı Belediyesinin vatandaşların dilek ve şikayetlerini kayıt altına alarak çözüme ulaştırmak için hizmete sunduğu iletişim karavanı da çalıştayın ilk gününden itibaren alandaki yerini aldı. Vatandaşlara Odunpazarı Belediyesinin çalışmaları ile ilgili bilgi veren İletişim Karavanı, vatandaşların dilek ve şikayetlerini de kayıt altına alarak ilgili birimlere yönlendiriyor.