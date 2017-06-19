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19 Haziran 2017 16:07

Şehrin gençlik noktasında sahur sevinci

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim ve 19 Mayıs Gençlik Merkezlerinden faydalanan çok sayıda genç, bir araya gelerek birlikte sahur yapmanın sevincini yaşadı.

Şehrin gençlik noktasında sahur sevinci

19 Haziran 2017 16:07


Tepebaşı Belediyesi tarafından 19 Mayıs Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen sahur programına yaklaşık 200 genç katılırken, birlik ve beraberlik ruhunun gelişmesi adına düzenlenen etkinlikte hep birlikte sofraya oturuldu. Sahur etkinliğinde ayrıca, Ramazan aylarının simgesi olan Karagöz ve Hacivat gösterisi de gerçekleşti. Depo Tiyatro Grubu tarafından hazırlanan gösteri, gençlerin beğenisini topladı.


Etkinlik hep birlikte sahur yapılması ile sona ererken, gençler Tepebaşı Belediyesi yetkililerine teşekkürlerini iletti.


Öte yandan Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, #Şehringençliknoktası hashtag’i ile gençler ile sosyal medya üzerinden bir araya geliyor. Ayrıca Facebook, Twitter, Instagram üzerinden de gençler, “@esktgm” hesabını takip edilebilir.




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