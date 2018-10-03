Şehrin ortasındaki koyunlar görenleri şaşkına çevirdi

Eskişehir'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek olan Geleneksel Küçükbaş Çoban Şenliği tanıtımında onlarca koyun çobanlar eşliğinde şehir merkezinde gezdirilirken, görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

3 yıldır düzenlenen Küçükbaş Çoban Şenliği'nin tanıtımı için 2 Eylül Caddesi'nde toplanıldı. Buraya kamyonla getirilen 100 koyun ile birlikte şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezine kadar yürünerek 7 Ekim'de yapılması planlanan festival tanıtıldı. Vatandaşların meraklı ve şaşkın bakışları arasında gerçekleştirilen yürüyüşte çobanlar da hayvanların kontrolünü sağlamak için büyük çaba gösterdi. Koyunların arasında 2 adet eşeğin de bulunması, görüntüleri daha da ilginç hale getirdi. Hayvanlar, yürüyüş sonunda ise alışveriş merkezinin önüne kurulan alana getirildi. Burada Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bunu ilk defa gerçekleştiriyoruz"

Bu yürüyüşü ilk defa koyunlarla birlikte şehir merkezinde yaptıklarını söyleyen Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Bu bir farkındalık oluşturmak için yapılıyor. Ama Türkiye'den çok fazla talep var. Birçok yetiştirici, köpek bakanlar, ilaç satanlar ihraç eden, ithal eden, bütün iş adamları pazar günü Muttalip'de hayvan barınağında toplanacağız. Bugün onun bir başlangıç yürüyüşü. Eskişehir'de ilk defa oluyor. Belki Türkiye'de de ilk defa oluyor. Çünkü biraz önce arkadaşlardan öğrendim. Bazı yerlerde yapmak istemişler ama olmamış. Ama bizim çobanlarımızın mahir elleri ile yaklaşık bir buçuk kilometrelik yolu şehrin bütün gürültüsüne rağmen bir noktadan bir noktaya getirebildiler. Bunlar gerçekten onların mahareti" şeklinde konuştu.

"Çobanlık kötü bir meslek değil"

25 yıldır çobanlık yapan Makbule Demir çobanlığın kötü bir meslek olmadığını dile getirerek, "Torunlarımla beraber de koyun güttüm. Bu kötü bir meslek değil. Evet gençler bıkar, usanır ama hele ki yaşlılara emeklilere tavsiyem temiz havada gezinirler. Sütünü, etini taze taze yetiştirirler. En değerli süt peynir tereyağ. Ben hala bugün tereyağ yapıyorum, peynir yapıyorum. Komşularıma süt veriyorum. bunlar yararlı şeylerdir. Evet satın alınıyor dışarıdan ama ben o tadı bulamıyorum" dedi.