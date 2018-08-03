Şeker hastalarının beslenmesinde bunlara dikkat

Bengü Büyükdereci, şeker hastalarının beslenmesi konusunda önemli bilgiler paylaştı.

Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Diyetisyeni F. Bengü Büyükdereci, ilk olarak ekmek tüketimine değindi. Beyaz ekmekten uzak durulması gerektiğinin altını çizen Büyükdereci, “Şeker hastalarında kalori alımının yanında çok kan şekerini dengelemeyi önemsiyoruz. Şeker hastalarının ilk yapması gereken ekmek tipini değiştirmektir. Şeker hastalarının kesinlikle beyaz ekmekten uzak durmaları gerekiyor. Beyaz ekmek sadece karın doyuran ve kilo aldıran bir ekmek türü. Vücuda hiçbir faydası yok. Kepek, yulaf, çavdar, tam buğday ekmeği gibi ekmek türleri hem vitamin ve mineralleri içeriyor, hem zayıflamaya yardımcı oluyor hem de kan şekerini düzenliyor. Doğru miktarda doğru ekmeği tüketmeleri gerekiyor” diye konuştu.

Ara öğünlerde bu detaya dikkat

Ara öğünün önemine vurgu yapan Büyükdereci, neler yenilmesi gerektiği konusunda ise şunları söyledi:

“Bir başka önemli konu ise ara öğün. Şeker hastasının uzun vadede aç kalmaması gerekiyor. Şeker hastaları mutlaka iki saatte bir şey tüketiyor olmaları lazım. Ara öğün ile kan şekerinin mutlaka dengelenmesi gerekiyor. Ara öğünlerde karbonhidrat ve protein-yağ kaynağını beraber tüketilmesini öneriyoruz. Karbonhidratlar, kan şekerini daha hızlı yükseltip düşürüyor. Protein ve yağ bu süreyi geciktiriyor. Hem acıkmayı geciktirirken hem de kan şekerini düzenlemek için bu ikisinin bir arada tüketilmesi çok önemli. Mesela meyve ile süt, ayran ile galeta, meyve ile ceviz gibi gıdaların beraber tüketilmesi gerekiyor.”

Tüm meyvelerin şekerli olduğu ve tüketilmemesi gerektiği konusunda yanlış bir bilginin halk arasında yaygın olduğunu söyleyen Büyükdereci, “Meyvenin şekerli olduğu konusunda yanlış bilinen bir bilgi var. Sadece şeker hastalarının dikkat etmesi gereken bazı meyveler var. Bunların başında kuru meyveler geliyor. Bunun dışında kavun, karpuz, incir, üzüm, muz gibi meyveler şeker içerikleri yüksek meyvelerdir. Ama elma, yeşil erik, kiraz gibi meyveler şeker hastaları için oldukça ideal meyvelerdir. Hem meyve hem de yanında tüketilen gıda doğru seçilirse kan şekerini düzenlemede meyveler bize yardımcı olur. Bireylerin günlük 25 gram posa alması gerekiyor. Bu kalbe kadar bütün fonksiyonları etkiliyor. Bu yüzden şeker hastalarının her öğünde bir kase kadar çiğ sebze tüketmeleri önemlidir. Buna özellikle tuz eklememelerini öneriyorum” dedi.

Doğru beslenme ile birlikte hareket şart

Son olarak doğru beslenme ile birlikte sporun şart olduğunu ifade eden Büyükdereci, “Gün içerisinde yarım saatlik tempolu yürüyüş, spor, fitness olabilir. Bu insülin yanıtını arttırıyor, böylece kan şekeri regülasyonu sağlanıyor. O yüzden hareket etmek çok önemli. Sadece beslenme değil, hareket ve beslenme ikisi koordineli olmalı” diye konuştu.