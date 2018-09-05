Şeker hastalığına cerrahi yöntemle tedavi

Dr. Müslüm Tarkan, şeker hastalığında yapılan ameliyatlar ve obezite cerrahisi hakkında bilgi verdi.

Obezite ameliyatlarının oldukça yaygın olarak yapıldığını söyleyen Tarkan, son dönemde şeker hastalığı tedavisinde de önemli gelişmeler olduğunu söyledi. Tarkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Obezite ile ilgili ameliyatlar uzun dönemdir yapılıyor. Özellikle tüp mide ameliyatı oldukça yaygın olarak yapılan bir ameliyattır. Son dönemde tüp mide ameliyatının devamı olarak kabul edilebilecek yani tüp mide ameliyatının devamında yapılan mide bağırsak by-pass ameliyatının ya da ince bağırsağın bazı bölümlerinin yer değiştirilmesi sonucunda diyabet hastalarının şeker seviyeleri yüzde 80-90 oranında normale dönüyor” dedi.

"Şeker hastalığındaki hastaları ilaç kullanımından kurtarıyor"

Şeker hastalarına yönelik uygulanan cerrahi müdahale hakkında bilgi veren Tarkan, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Doğumdan sonra görülen Tip-1 diyabet hastalarında insülin vücutta hiç salgılanmıyor. Bu hastalarda cerrahi müdahale şansı maalesef henüz yok. Ancak Tip-2 diyabet hastalarında vücut bir miktar insülin salgılıyor. Yani vücutta insilün var ama bu kullanılamıyor. Yukarıda bahsettiğim cerrahi sadece Tip-2 diyabet hastalarına yapılıyor. Mide ile bağırsak arasında bir by-pass yapıyoruz veya ince bağırsakta bazı bölümlerin yerlerini değiştiriyoruz. Böylece vücutta salgılanan bu insülini kullanılabilir hale getiriyoruz. Bu ameliyattan sonra diyabetle ilgili insülin iğnesi veya tablet hap kullanan hastaların yüzde 80-90’ının ilaçlarını tamamen bıraktıklarını görüyoruz.”

Laparoskopik yöntemle yapılıyor

Ameliyatın laparoskopik yani kapalı yöntemle yapıldığını söyleyen Tarkan, “Hem tüp mide ameliyatı, hem de Tip-2 diyabet hastalarında yapılan ameliyatları laparoskopik yöntemle yapmaktayız. Laparoskopik ameliyatlarda hastanın karnına birkaç delik ile girilerek ameliyat yapılıyor. Böylece hasta kısa sürede ayağa kalkarak eski yaşantısına dönebiliyor” dedi.