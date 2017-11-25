Selami Vardar’ın hizmetleri kitap oldu

Tepebaşı Belediyesinin katkılarıyla Rüştü Bozkurt’un koordinatörlüğünde hazırlanan “Selami Vardar: Koca Şehrin Ağabeyi” isimli kitabın tanıtım toplantısı Özdilek Kültür Sanat Merkezinde gerçekleşti. Düzenlenen tanıtım toplantısına, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediyesi eski Başkanı Burhan Sakallı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

“Selami ağabeyin hepimizin gönlünde ayrı yeri vardır”

Burada bir konuşma gerçekleştiren Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Rüştü Boskurt’un Selami Vardar ile ilgili bir kitap projesi olduğunu kendisine söylediğini anlattı. “Bu kentin gerçekten abisi olan Selami Vardar ile ilgili böyle bir eser kazandırdığı için kendisine sonsuz teşekkür ediyorum” diyen Ataç, “Bu kitapta 100’e yakın kişi onunla ilgili hatıralarını aktardı. Hepsi birbirinden değerli hatıralar. Selami ağabey hakikaten hem yaşantısı hem mesleki kariyeri hem insani davranışları ile bu kentte iz bırakmıştır. Hepimizin gönlünde ayrı yeri vardır. Belediye başkanlığı kolay bir makam değil. Bence siyasetin en zor makamı. Ama işleriniz iyi gidiyorsa siyasetin en keyifli yeridir. Dürüst, namuslu ve dimdik duruyorsanız, Atatürk ilkelerine, hukuk devletine tarafsanız belediye başkanlığının keyfini sürersiniz” diye konuştu.

“Arkasından kötü konuşan kimse görmedim”

CHP Milletvekili Utku Çakırözer ise “Hizmete verilen emeğe karşı vefanın göstergesi olan bu toplantıdan olmaktan çok mutluyum. Ben başkanımız ile hiç tanışamadım ama bugüne kadar arkasında bir tane kötü konuşan insan görmedim. Eskişehir’in hangi meselesini tutarsanız tutun Selami Amca’ya dayanır. Çünkü altyapıyı başlatan odur. Atık su tesisini yapan o, içme suyunu taşıyan o, otoparka meselesiyle ilgili ilk adımı atan o” diye konuştu.