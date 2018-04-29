Selka Spor’un Avrupa başarısı

Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Selka Spor, oynadığı 23 mücadelenin 13’ünde galibiyete ulaşırken 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. 4 maçta rakipleriyle yenişemeyen ve topladığı 30 puanla ligde 4. sırada yer alan kulüpte moraller yerinde. Lig bitmeden Avrupa kupalarına katılmayı garantileyen Eskişehir temsilcisinde sporcular ve yöneticiler yemekte bir araya geldi. Yemekte konuşan Selka Spor Kulübü Başkanı Mert Kaya, takımlarının Eskişehir markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Hedeflerinin gelecek sezon Eskişehir’e bir kupayı kazandırmak olduğunu da vurgulayan Kaya, kendilerine destek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti.

“Şehrimizi Avrupa kupalarında temsil edeceğiz”

Zorlu bir sezon geçirdiklerini dile getiren Selka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yenal Kaya, sezon başında verdikleri sözü gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Kaya, “Bu sezon zorlu bir lig geçirdik. Sezon başında şehrimize vermiş olduğumuz bir söz vardı. Avrupa, Eskişehir’e gelecek demiştik. Ligin son haftasında da bu hedefimizi tutturduk. Takımımız, gelecek sezon şehrimizi Avrupa Kupalarında temsil edecek. Bu bizim için çok büyük bir onur ve gurur. Bu sene otuzu aşkın sponsorumuz bize destek oldu. Onların sayesinde tutturduğumuz bu hedefi onlarla paylaşmak istedik. O yüzden böyle bir organizasyon yaptık” şeklinde konuştu.

“En büyük desteği Eskişehir halkından aldık”

Süper Lig’de yeni bir ekip olduklarını söyleyen Antrenör Haydar Eryılmaz da, sezon başında Avrupa parolasıyla yola çıktıklarını ifade etti. Eryılmaz, “Süper Ligin yeni takımıyız. İlk senemizde hedefimizi Avrupa kupalarında oynamak olarak belirlemiştik. Tabii ki zorlu bir süreç geçirdik. Geçen bu süreçte hedefine ulaşmış bir takım olması bize gurur veriyor. Yıl boyunca oyuncularımızı, ’Hedefimiz Avrupa’ şeklinde motive ettik. Onlar da mutlular. Savaş kazanmış birlik gibiler. En büyük desteği Eskişehir halkından aldık. Ekip olarak başarı kazandık” dedi.

“Selka Spor Kulübü hedefleri olan bir camia”

Hedefleri olan bir takımda oynadığı için mutlu olduğunu vurgulayan Selka Spor Kulübü Takım Kaptanı Recep Dege ise, konu ile ilgili şunları kaydetti:

“Selka Spor Kulübü hedefleri olan bir camia. Öncelikle, burada olmaktan çok mutluyum. Biz geçen sezon da şampiyonluk parolasıyla yola çıktık ve gerçekleştirdik. Bu sezon başında da ‘Avrupa Eskişehir’e gelecek’ dedik ve Avrupa şu an Eskişehir’e geliyor. Şu an takımın motivasyonu çok iyi çünkü hedefi gerçekleştirdik.”

Her zaman takımın yanında olduklarını aktaran Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, kulüp yetkililerine gelecek sezon için başarılar diledi.