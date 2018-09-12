Sempozyum sanatçıları Frig Vadisi'nde

Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu sanatçıları Frig Vadisi'ni gezdi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na katılan sanatçılar, Eskişehir'in en önemli tarihi miraslarını görme fırsatını yakaladı. Yerli ve yabancı sanatçılar düzenlenen geziye katılarak Antik Frigya'nın merkezi olduğu kabul edilen Frig Vadisi'ni gördü. Gezide tarihi yerler hakkında bilgi alan sempozyum sanatçıları, çok etkilendiklerini ve beğendiklerini ifade etti. Tarihi mekanlarda gerçekleşen gezinin ardından değerlendirmede bulunan sanatçılar, Anadolu'nun birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmış olmasının tarihi dokuya büyük katkılar sağladığını kaydetti. Sempozyum sanatçıları, Frig Vadisi gezisinde bol bol hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.