İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sempozyum sanatçıları Frig Vadisi'nde

Tepebaşı Belediyesi 12.

Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu sanatçıları Frig Vadisi'ni gezdi.


Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'na katılan sanatçılar, Eskişehir'in en önemli tarihi miraslarını görme fırsatını yakaladı. Yerli ve yabancı sanatçılar düzenlenen geziye katılarak Antik Frigya'nın merkezi olduğu kabul edilen Frig Vadisi'ni gördü. Gezide tarihi yerler hakkında bilgi alan sempozyum sanatçıları, çok etkilendiklerini ve beğendiklerini ifade etti. Tarihi mekanlarda gerçekleşen gezinin ardından değerlendirmede bulunan sanatçılar, Anadolu'nun birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmış olmasının tarihi dokuya büyük katkılar sağladığını kaydetti. Sempozyum sanatçıları, Frig Vadisi gezisinde bol bol hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.