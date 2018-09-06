Sempozyumda bağlama gecesi

Tepebaşı Belediyesi’nin bu yıl 12’ncisini düzenlediği Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen konser programları tüm hızıyla devam ediyor. Sempozyum alanında düzenlenen konserde sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Aytaç Karausta, bağlaması ile Eskişehirli müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı. Gecede sevilen türküleri seslendiren Karausta’ya konsere katılan vatandaşlar da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konser programı boyunca vatandaşlar türkü dolu keyifli bir gece geçirdi. Sempozyum kapsamında tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilen konser programı, 7 Eylül Cumartesi akşamı saat 20.30’da gerçekleştirilecek Niso Kaston Orkestrası konseri ile devam edecek. Dünya müziğinden şarkılar seslendirecek orkestra, katılımcılara keyifli bir gece yaşatacak.