Sempozyumda halk dansları gecesi

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen konser ve gösteri programları, vatandaşların yoğun ilgisi ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Eti Eski Fabrika alanında gerçekleşen programda muhteşem bir gösteriye imza attı. Yaklaşık 1.5 süren bir performans sergileyen topluluk, birçok yöresel dansı başarıyla sergilerken; halay, horon ve zeybek oyunları ile alanı dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Program sonunda Afrikalı dansçıların oluşturduğu Old City Fire Dancing grubunun gösterisi de beğeni topladı.

Afrikalı dansçılar ile birlikte Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekibinin oynadığı kaval havasına izleyiciler de eşlik ederken, dansçıların sahneden açtığı ’Yaşanabilir kentler, fosilsiz bir gelecek için Eskişehir’den haykırıyoruz. İklim için ses ver’ yazılı pankart katılımcılardan alkış aldı. Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla tüm dünyayla eş zamanlı gerçekleştirilen ’İklim İçin Ses Ver’ etkinlikleri kapsamında açılan pankart ile kuraklık, küresel ölçekte giderek derinleşen iklim krizi ve iklim krizinin tetiklediği sağlık sorunları, göç dalgaları, adaletsizlikler, ekosistem tahribatı, eriyen buzullar gibi küresel sorunlara dikkat çekildi.

12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen ücretsiz konser ve gösteri programları, 12 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.30’da başlayacak Mesut Yanardağ konseri ile devam edecek.