Sempozyumda yeni eserler şekilleniyor

’sini düzenlediği Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda sanatçılarının çalışmaları ile ortaya çıkacak eserler, hızla şekil almaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 12. kez düzenlenen Eskişehir Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu tüm hızıyla devam ediyor. Eskişehirliler gün boyunca pek çok farklı etkinliğe ev sahipliği yapan eski ETİ fabrika alanını ziyaret ederek, uluslararası alanda isim yapmış pişmiş toprak sanatçısının kente armağan edeceği heykellerin oluşum sürecini yakından görüyor. Sempozyum bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Şili (Catalina Vial), Ukrayna (Zuban Nataliya), Lübnan (Neville A. Salha), Güney Kore (Kim Jaekyu) ve Karadağ (Luka Rodojevic) ülkelerinden sanatçıların katılımı ile gerçekleşiyor. Sempozyuma Türkiye adına katılan sanatçılar ise Soner Pilge, Candan Güngör, Tuba Korkmaz, Emet Egemen ve Nida Olçar.

Sempozyum hafta sonu süresince renkli programlar ile devam edecek. 8 Eylül tarihinde düzenlenecek, 7 Bölge 7 Lezzet sunumları saat 10.00-17.00, Down Sendromlu çocuklar arası yemek yarışması 16.00-17.00, torna yarışmaları ise 14.00-17.00 gerçekleşecek. 9 Eylül Pazar günü ise Pişmiş Toprak Kaplarda Genç Aşçılar Yemek Yarışması 10.00-18.00’da düzenlenecek. Sempozyum süresince devam eden konser programları da bu hafta sonu boyunca sürecek.