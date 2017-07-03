Diğer
Kategoriler
03 Temmuz 2017 16:40

Sendika başkanları zam oranını değerlendirdi

Eskişehir’deki bazı sendika başkanları, Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı 2017 ve 2018 yıllarını kapsayan çerçeve anlaşmaya göre 200 bin kamu çalışanını ilgilendiren zam oranlarını değerlendirdi.

Sendika başkanları zam oranını değerlendirdi

03 Temmuz 2017 16:40


Memur Sen Eskişehir Şube Başkanı Muammer Karaman, 2015 yılında imzalanan toplu sözleşmede memurlar olarak maaşlarda yüzde 19,2’lik iyileşme sağladıklarını belirterek, "Temmuz ayında maaşa yansıyan bu oranlar, bu sözleşmenin 2. yılının, ikinci 6 ayıyla ilgili varılan mutabakatın yansımasıdır. 2017 yılı için ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay yüzde 4’lük zam söz konusu idi. Buna ek olarak enflasyon oranı maaşlara yansıdı. İkinci 6 ay için söz konusu olan yüzde 4’lük zamma ek olarak, yüzde 2,89 oranında enflasyon farkı memur maaşlarına yansıdı” diye konuştu.


Zam oranlarının yetersiz olduğunu belirten Karaman, “Şüphesiz ki memurlar için bu zam oranlarını yeterli bulmuyoruz. Daha yüksek oranda iyileştirmeler istiyoruz. Ağustos ayında yapılacak yeni toplu sözleşmede, millete hizmet için iş gören memurların daha yüksek maaş almasını sağlayacağız. Bu taleplerimizi masada dile getireceğiz” ifadelerini kullandı.


Türk Kamu Sen Eskişehir Şube Başkanı Haydar Urfalı ise, “Enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor” diyerek, şu değerlendirmeleri yaptı:


“Enflasyon rakamlarının azaldığı tespit edilmiş ama TÜİK verileri ile piyasa verileri birbirinden farklı oluyor. Mutfağın enflasyonu daha yüksek. Bu nedenle bu zam bütçelerde bir rahatlama sağlamayacak. Enflasyon hesaplamaları mutfak malzemeleri, akaryakıt gibi gerçek tüketim malzemeleri üzerinden yapılmalı.”


Türk İş Eskişehir İl Temsilcisi Nejat Kılıç ise, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendirilen toplu sözleşme görüşmelerinde yapılan anlaşmadan memnun olduklarını belirtti. Kılıç, Türk İş’in masaya otururken istediği yüzde 18’lik artışın, yapılan anlaşmaya yakın bir rakam olduğunu söyledi. İmzalanan toplu sözleşmenin rakamlarının yıllık ortalamasının yüzde 13’ü aştığını belirten Kılıç, “Toplu iş sözleşmesinde zaman oranının bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 7,5, ikinci 6 ayı için yüzde 5; gelecek yılın ilk 6 ayı için yüzde 3,5, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5 olarak belirlendiğini bildirdi. Ek ödenek bir sefere mahsus olmak üzere 500 liradan 750 liraya yükseltilmiştir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 9 ŞEVVÂL 1438
  • 03 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:14
  • Güneş :05:28
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!