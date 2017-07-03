Sendika başkanları zam oranını değerlendirdi

Memur Sen Eskişehir Şube Başkanı Muammer Karaman, 2015 yılında imzalanan toplu sözleşmede memurlar olarak maaşlarda yüzde 19,2’lik iyileşme sağladıklarını belirterek, "Temmuz ayında maaşa yansıyan bu oranlar, bu sözleşmenin 2. yılının, ikinci 6 ayıyla ilgili varılan mutabakatın yansımasıdır. 2017 yılı için ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay yüzde 4’lük zam söz konusu idi. Buna ek olarak enflasyon oranı maaşlara yansıdı. İkinci 6 ay için söz konusu olan yüzde 4’lük zamma ek olarak, yüzde 2,89 oranında enflasyon farkı memur maaşlarına yansıdı” diye konuştu.

Zam oranlarının yetersiz olduğunu belirten Karaman, “Şüphesiz ki memurlar için bu zam oranlarını yeterli bulmuyoruz. Daha yüksek oranda iyileştirmeler istiyoruz. Ağustos ayında yapılacak yeni toplu sözleşmede, millete hizmet için iş gören memurların daha yüksek maaş almasını sağlayacağız. Bu taleplerimizi masada dile getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Türk Kamu Sen Eskişehir Şube Başkanı Haydar Urfalı ise, “Enflasyon rakamları gerçeği yansıtmıyor” diyerek, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Enflasyon rakamlarının azaldığı tespit edilmiş ama TÜİK verileri ile piyasa verileri birbirinden farklı oluyor. Mutfağın enflasyonu daha yüksek. Bu nedenle bu zam bütçelerde bir rahatlama sağlamayacak. Enflasyon hesaplamaları mutfak malzemeleri, akaryakıt gibi gerçek tüketim malzemeleri üzerinden yapılmalı.”

Türk İş Eskişehir İl Temsilcisi Nejat Kılıç ise, yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendirilen toplu sözleşme görüşmelerinde yapılan anlaşmadan memnun olduklarını belirtti. Kılıç, Türk İş’in masaya otururken istediği yüzde 18’lik artışın, yapılan anlaşmaya yakın bir rakam olduğunu söyledi. İmzalanan toplu sözleşmenin rakamlarının yıllık ortalamasının yüzde 13’ü aştığını belirten Kılıç, “Toplu iş sözleşmesinde zaman oranının bu yılın ilk 6 ayı için yüzde 7,5, ikinci 6 ayı için yüzde 5; gelecek yılın ilk 6 ayı için yüzde 3,5, ikinci 6 ayı için yüzde 3,5 olarak belirlendiğini bildirdi. Ek ödenek bir sefere mahsus olmak üzere 500 liradan 750 liraya yükseltilmiştir” dedi.