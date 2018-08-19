Seramik sanatçıları Odunpazarı’na hayran kaldı

Odunpazarı’nda olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren sanatçılar, Eskişehirlilerin sanata olan duyarlılığına dikkat çekti.

Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na 3’ü yabancı 10 bilim insanı ve sanatçı katılı. Lübnan’dan Samar Mougharbel, Çek Cumhuriyeti’nden Jana Krejzova ve Tayvan’dan Jeng-Daw Hwang’ın yer aldığı Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nda Türkiye’den ise birçok üniversite ve şehirden bilim insanı ve sanatçı bulundu. Odunpazarı’nda olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren bilim insanları ve sanatçılar, Odunpazarı Belediyesi’nin seramik sanatı için çok önemli bir çalışmaya imza attığını belirterek Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’a teşekkür etti. Çalıştay süresince çok güzel çalışmalar yaptıklarını belirten bilim insanları ve sanatçılar, “Çok güzel anlar geçirdik. Tekrarlarının olmasını gönülden diliyoruz. Odunpazarı Belediyesi’nde teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

“Genç arkadaşların ilgisi beni çok etkiledi”

Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na Bodrum’dan katılan Tevfik Türen Karagözoğlu, Eskişehir’e 30 yıl önce geldiğini söyledi. Eskişehir’i çok değişmiş bulduğunu anlatan Karagözoğlu, “Eskişehir’e gelirken çok heyecanlandım. Eskişehir Halkına, Odunpazarı Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum. Özellikle üniversiteden gelen genç arkadaşların ilgisi beni çok etkiledi. Çok duygulandım” diye konuştu.

“Bizim için burada olmak bir onur”

Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na katılan bilim insanlarından biri de Emel Mülayim oldu. Akdeniz Üniversitesi’nden gelen Mülayim, “Çok keyifli bir çalıştaydı. Bizim için burada olmak bir onur, çünkü sanata ve sanatçıya ne kadar değer verildiğini çalıştay sırasında birebir gördük. Burada çok önemli bir etkinlikte yer aldık. Kendi adıma mutluyum. Farklı teknik ve bilgilerin paylaşılması anlamında önemli bir etkinlikti. Burada öğrendiğimiz ve deneyimlediğimiz bilgileri üniversitede öğrencilerimize aktaracağız” dedi.

“Çok güzel ve eğlenceli bir yorgunluk”

Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na Tayvan’dan katılan Jeng- Daw Hwang, Türk seramiğinin Dünya için çok önemli olduğunu söyledi. Çalıştayı çok güzel ve eğlenceli bir yorgunluk olarak değerlendiren Hwang, “Benim için burada olmak çok önemliydi. Eskişehir halkının sanata olan duyarlılığı beni çok etkiledi. Eskişehir’e ve Odunpazarı’na hayran kaldım” diye konuştu.

“Eskişehir seramik sanatında güzel işler yapıyor”

Eskişehir’e ikinci kez geldiğini belirten Samar Mougharbel, Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na Lübnan’dan katıldı. Eskişehir’in seramik sanatında güzel işler yaptığını vurgulayan Mougharbel, “Bu çalıştay seramik sanatı için çok önemli. Eskişehirlilerin ilgisi çok güzeldi. Eskişehir halkı sanatı seven, aydın insanlar. Sanata verdikleri destek için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a ve Eskişehir halkına çok teşekkür ederim” dedi.