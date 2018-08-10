Seramik sanatı Odunpazarı’nda büyülüyor

Çalıştayın ilk gününde Raku Pişirim Tekniği uygulanırken, sanatçıların eserleri de ortaya çıkmaya başladı. Odunpazarı Belediyesi tarafından Tarihi Odunpazarı Meydanı’nda gerçekleştirilen Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, birinci günü geride bıraktı. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Eskişehirlilerin de yoğun ilgi gösterdiği Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na 10 bilim insanı ve sanatçı katıldı. Sanatçılardan yaptıkları çalışmalar ve seramik pişirim teknikleri ile ilgili bilgi alan vatandaşlar, sanatçıların çalışmalarını ise ilgi ile izledi.

Çocuklar ve engelli bireyler seramik havuzuna şekil verdi

Sorkun Çömlekçilerinin de katıldığı Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nda, çocuklar ve engelli bireyler de seramik hamuruna şekil verdi. Odunpazarı Belediyesi Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde yer alan seramik atölyesine katılan atölye katılımcıları çalıştaya gelerek seramik hamurundan eserler yaptı. Öte yandan Odunpazarı Belediyesi’nin düzenlediği uluslararası festivallerin olmazsa olmazı çocuklar da çalışmalardaki yerlerini aldı. Seramik çömlekler yapan, seramik hamuruna şekil veren çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.

Raku pişirim tekniği uygulandı

Gün sonunda Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’na katılan bilim insanları ve sanatçılar, gün boyu yaptıkları eserleri Raku pişirim tekniğinin uygulandığı fırınlarda pişirdi. Böylece Odunpazarı 4’üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı’nın ilk fırını da yakılmış oldu. Sanatçılar ve bilim insanları tarafından yakılan Raku fırınlarından eşsiz sanat eserleri çıkarken, vatandaşlar sanatçıların Raku fırınlarında yaptığı çalışmayı büyük bir dikkatle takip etti.