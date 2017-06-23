Serin geçen havaların ardından sıcaklar birden yükseldi

Uzun zamandır serin geçen havalardan sonra sıcaklığın birden yükselip yaklaşık 30 dereceye kadar çıkması, oruçlu vatandaşları zorlarken, sıcak nedeniyle kimi kentteki park ve bahçelerde vakit geçirdi, kimi de gölgeliklerde uyumayı tercih etti. Sıcaktan bunalan bazı hayvanlarda gölgeliklerde yatarak sıcaktan korunmaya, bazıları da süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlar, uzun zamandır serin giden havalar dolayısıyla Ramazanı rahat geçirdiklerini, bugün oldukça sıcak olduğundan ağaç gölgeliklerinde vakit geçirmeye çalıştıklarını anlattılar. Bazı vatandaşlar ise, bayram alışverişi ve ve sıcaktan bunalınca serin yerlere kendilerini attıklarını ifade ettiler.

Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir’de bugün en yüksek sıcaklık 28 derece olarak ölçüldü. Sıcakların hafta sonundan itibaren artması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının bayram tatili süresince artmaya devam edeceği, Cumartesi ve Pazar günleri 31, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise 33 derece olacağı tahmin ediliyor.