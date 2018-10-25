Servis şoförlerine trafik eğitimi

Eskişehir Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen seminere, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği ve İl Milli Eğitim Müdürü personelleri katıldı. Verilen eğitim seminerinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılında uyması gereken kurallar, yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca servis şoförleri ve servis rehber personelleri de merak ettikleri soruların yanıtlarını aldı.

“Çocukların rol modelleri servis şoförlerimiz ve rehber personellerimiz”

Seminer sonrası verilen eğitim hakkında konuşan Eskişehir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Büro Amirliği Polis Memuru Mehmet Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle beraber İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa bir proje gerçekleştirdiğini belirtti. Öztürk, “Okul servis aracı sürücülerine ve rehber personele yönelik olarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında uyması gereken kurallar, yapılması gereken işlemler hakkında bilgilendirme semineriydi. Biz burada nerelere dikkat ettik? Özellikle çocuklara empati kurmalarını söyledik. Çocukların rol modelleri servis şoförlerimiz, rehber personellerimiz. Bunlar kendi çocuklarına ne yapılması gerekiyorsa bu çocuklara da, serviste taşıdığı çocuklara da aynılarını yapmalarını istedik. Bizim amacımız hiç bir çocuğumuzun burnu kanamadan evinden okula kadar gelmesi, okuldan tekrar evine kadar gitmesi. Biliyorsunuz çok vahim hadiselerle karşılaştık. Çocuklar servislerde unutuldu. Bunlarla ilgili yapılması gereken, rehber personellerin dikkat etmesi gereken konular hakkında bilgilendirmeler verildi. Eksiklere dair bağlama cezalarına kadar gidiyor, araçları trafikten men ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Cezanın parayla değil de canla ödenmesi çok kötü olur”

Ayrıca Öztürk, servis şoförlerine trafikte önemle uyulması gereken kuralların da hatırlatılması yapıldığını söyleyerek, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ‘Bu Yolda Hep Birlikte' kampanyası başlatıldı. Bu Yolda Hep Birlikteyiz kampanyası dahilinde kırmızı ışık ihlalleri, cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri, hatalı araç kullanma bunlardan tüm polislerimiz, tüm jandarma teşkilatımız ceza yazabiliyor. Servis şoförlerimize bunları hatırlattık. Onlar gayri ihtiyari telefonla konuşuyorlar. Bu konuşmaların önüne geçmemiz lazım. Telefonla konuşmak trafikte dikkatin yüzde 80'ini alıyor. Haliyle arkalarında en az 14-15 can taşıyorlar. Telefonla çocukları indirdikten sonra, uygun bir yerde konuşmalarını söyledik. Bu cezanın parayla değil de canla ödenmesi çok kötü olur. Biz bunu anlatmaya çalıştık, amacımız buydu” dedi.