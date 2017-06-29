Sessiz kalp çarpıntıları felce neden oluyor

Dr. Bülent Görenek, katıldığı Avrupa Kalp Ritmi Birliği Kongresi’nde yaptığı konuşmada, sessiz kalp çarpıntılarının felce neden olabildiğini belirtti

Viyana’da gerçekleşen kongrede konuşan Prof. Dr. Bülent Görenek, ’Atriyum Fibrilasyonu’olarak bilinen kalbin kulakçılarından kaynaklanan kalp çarpıntısının, kalpte pıhtı gelişimine neden olarak beyni etkileyip felce neden olabildiğini anlattı. Görenek, “Çoğu zaman hastalar bu çarpıntıları hissedebilmektedir. Ancak bazen hastalar çarpıntının farkına varmayabilir. Bu şekilde sinsi seyreden durumlar çok tehlikelidir. Çünkü kişi önceden bir rahatsızlık hissetmediği için pıhtı gelişimini önlemek amacıyla önlem alınamamaktadır” diyerek bu tür çarpıntıların beyne pıhtı atma riskinin yüksek olduğunu ifade etti.

Avrupa Kardiyoloji Derneği Kongre Bilim Kurulu Üyesi de olan Prof. Dr. Bülent Görenek, şikayete neden olmayan ve EKG’de tespit edilemeyen sessiz çarpıntıların kalp pili olan hastalarda tespit edilebildiğini ifade etti. Prof. Dr. Bülent Görenek şöyle devam etti:

“Ayrıca Holter denilen cihazlarla ya da vücuda yerleştirilen çok ufak algılayıcılarla da sessiz kalp çarpıntılarının yakalanması mümkündür. Çarpıntı yakalandıktan sonra pıhtıya bağlı inme riski yüksek olan hastalara pıhtı önleyici ilaçlar vererek felç oluşma riskini azaltabilmekteyiz. İnme riski olan hastalarda sessiz de olsa atriyum fibrilasyonunun tespit edilmesi halinde istenmeyen sonuçları önlemeye yönelik ilaçlar ve başka tedavi yöntemleri ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir.”