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20 Haziran 2017 15:10

Sessiz Meleklerin Sesi Derneği’nden Başkan Kurt’a ziyaret

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Av.

Sessiz Meleklerin Sesi Derneği’nden Başkan Kurt’a ziyaret

20 Haziran 2017 15:10

Kazım Kurt, Sessiz Meleklerin Sesi Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.


Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete, Dernek Kurucu Başkanı Berru Berrin Çakır, Başkan Yardımcısı Nihal Güzlü, Kadriye Coşkun ve Havva Ilık katıldı. Sessiz Meleklerin Sesi Derneğinin zihinsel engelli çocuklar için kurulduğunu belirten Dernek Kurucu Başkanı Berru Berrin Çakır, “Zihinsel engellerinden dolayı toplumda dezavantajlı olan özel çocuklarımızın eğitimlerini yaşam boyu sürdürebilirliğini sağlamak, kurslar açtırmak, her alanda eğitimlerini sürdürmeleri için bu derneği kurduk” dedi. Daha çok çocuğa ulaşmak istediklerini kaydeden Çakır, bunun için de desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.


Sessiz Meleklerin Sesi Derneğinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak her zaman Sessiz Meleklerin Sesi Derneğinin yanında olacaklarını kaydetti. Başkan Kurt, “Toplumun tüm kesiminin bu özel çocuklarımıza ve ailelerine destek olması gerekiyor. Bu özel çocuklarımız için eğitim yaşamsal önem taşıyor. Ne yazık ki bütün çocuklarımız bu çocuklarımız kadar şanslı değil. Bu nedenle de özel çocuklarımızın yanında olmamız, onlara ve ailelerine destek vermemiz gerekiyor” diye konuştu.




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