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21 Ağustos 2018 17:06

"Sevdiklerinizden hızla uzaklaşmayın"

Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Ekipleri tarafından "Sevdiklerinizden Hızla Uzaklaşmayın" yazılı afişler Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun kenarlarına asıldı.


21 Ağustos 2018 17:06


Türkiye’de 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarının önüne geçebilmek için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Eskişehir’de sık kullanılan Eskişehir-Afyonkarahisar karayolu üzerinde trafik kazalarının yaşanmaması için denetimlerini arttıran jandarma ekipleri, aynı zamanda afişler ile sürücüleri uyarmaya devam ediyor. Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan afişlerde "Sevdiklerinizden Hızla Uzaklaşmayın" ibaresi yer alırken, dönüş yolunda da denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi.




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