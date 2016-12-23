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23 Aralık 2016 15:36

“Sevgi Yolu” projesi Sabriye-Şerafettin Göktuna İlkokulu’nda

“Sevgi Yolu” projesi Sabriye-Şerafettin Göktuna İlkokulu’nda

23 Aralık 2016 15:36

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığı’nın başlattığı ve tüm illerde devam eden “Sevgi Yolu” projesi kapsamında AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Akşen, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Sabriye-Şerafettin Göktuna İlkokulu’nu ziyaret ettiler.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığının öncülüğünde 81 ilde eş zamanlı yürütülen etkinlikler kapsamında Sabriye-Şerafettin Göktuna İlkokulu öğrencileri ile biraraya gelen AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları, öğrenciler için hazırlanan hediyeleri Okul Müdür Vekili Ruşen Tekelioğlu’na teslim etti.
Geleceğimizin teminatı olan çocukların eğitimine verilen her desteğin geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirten AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Akşen, “İl ve İlçe kadın kolları teşkilatlarımız ile birlikte geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın her zaman yanında oluyoruz. Genel Merkez Kadın Kolları Sosyal Politikalar Başkanlığımızın başlattığı proje kapsamında okullarımıza ziyaretlerde bulunuyor ve hediyeler veriyoruz. İnşallah bu tür ziyaretlerimiz artarak devam edecek” diyerek çocukların geleceğimiz açısından önemine değindi.



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