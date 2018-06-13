SEV’in burs gururu

İftarda konuşan SEV Başkanı Naci Şakar, “Vakfımız burs etkinliğinin bir yılını daha bitirmiş oluyoruz. 2000-2001 yılında 17 yardımsever ve 27 öğrenci ile başlattığımız etkinlik zaman zaman eksilme ve artışlarla günümüze kadar sürdürülmüştür. 2017-2018 yıl sonunda, 96 hayır sahibinin katkılarıyla şimdiye kadar bin 402 üniversite öğrencimize burs yardımı yapılmıştır” dedi.

Şakar, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Çevremizde örnek yardımlaşmanın tek kaynağı siz değerli hemşeri ve dostlarımızdır. Bu ve benzeri yardımlaşma konusunda ne denli övünsek hakkımız olduğuna inanıyoruz. Bizler eğitimin önemine inanalar olarak ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimizin eğitimine katkı için çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimizin ve ailelerinin yanında olmaya çalışıyoruz. Vakfımız bu önemli bir görevi yerine getirmenin huzur ve mutluluğunu tatma onuruna erişmesine neden olmaktadır. Sizlerden isteğimiz çevrenizdeki hemşeri ve dostlarımızın burs konusunda duyarlı olmaları ve şartları uygun ihtiyaç sahibi başarılı üniversite öğrencilerini vakfımıza yönlendirmenizdir.”

İftar programında ayrıca eski bursiyerlerden Tarih Ebebiyat Öğretmeni Arzu Şimşek’in şiir kitabı katılımcılara hediye edildi.