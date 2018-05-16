‘Seyitgazi 5. İftar Buluşmaları’ başlıyor

Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen iftar buluşmalarının bu sene beşincisi gerçekleşecek. ‘Seyitgazi 5. İftar Buluşmaları’ adı altında, değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve paylaşmanın yoğun olarak yaşandığı, birlik ve beraberliği perçinleyen iftar programlarında 7’den 70’e herkes aynı sofrada buluşmaya devam edecek.

Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, "Yaşayacağımız bu manevi günler bizleri birliğe, kardeşliğe, paylaşmaya ve sevgiye çağıran müstesna günlerdir. Bu günleri beraber geçirmemiz dileğiyle her gün mahallelerimizde iftar programlarımız olacak. Bu duygular içinde tüm Seyitgazili hemşerilerimizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan ayını kutluyor, hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Seyitgazi Belediyesi’nce düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca 51 mahalle ile Seyitgazi merkezinde 18 Mayıs ile 11 Haziran arasında gerçekleşeceki iftar programlarının bu seneki programı ise belirlendi.