Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 16:01

‘Seyitgazi 5. İftar Buluşmaları’ başlıyor

Seyitgazi Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Ramazan ayı iftar buluşmaları Sarayören ve Taşlık mahallerinde verilecek olan iftarlarla başlayacak.

‘Seyitgazi 5. İftar Buluşmaları’ başlıyor

16 Mayıs 2018 16:01


Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen iftar buluşmalarının bu sene beşincisi gerçekleşecek. ‘Seyitgazi 5. İftar Buluşmaları’ adı altında, değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve paylaşmanın yoğun olarak yaşandığı, birlik ve beraberliği perçinleyen iftar programlarında 7’den 70’e herkes aynı sofrada buluşmaya devam edecek.


Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, "Yaşayacağımız bu manevi günler bizleri birliğe, kardeşliğe, paylaşmaya ve sevgiye çağıran müstesna günlerdir. Bu günleri beraber geçirmemiz dileğiyle her gün mahallelerimizde iftar programlarımız olacak. Bu duygular içinde tüm Seyitgazili hemşerilerimizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan ayını kutluyor, hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.


Seyitgazi Belediyesi’nce düzenlenen ve Ramazan ayı boyunca 51 mahalle ile Seyitgazi merkezinde 18 Mayıs ile 11 Haziran arasında gerçekleşeceki iftar programlarının bu seneki programı ise belirlendi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
29
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç