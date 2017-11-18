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18 Kasım 2017 11:42

Seyitgazi Ak Parti Kadın Kollarının ev ziyaretleri

AK Parti Seyitgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Suriye Akipek ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kırka’da ev ziyaretleri gerçekleştirdi.

Seyitgazi Ak Parti Kadın Kollarının ev ziyaretleri

18 Kasım 2017 11:42


Ziyaretlerinin ardından açıklamalarda bulunan Kadın Kolları Başkanı Suriye Akipek, halkın acı ve tatlı günlerinde yanlarında olduklarını belirterek, büyük bir heyecan ve istekle Seyitgazi ve Seyitgazi’lilerin hizmetinde olduklarını kaydetti. AK Partinin siyasi hayatında hep milletin hizmetinde olduğunu ifade eden Akipek; "Çalınmadık kapı, halini ve hatırını sormadığımız insan, derdini dinlemediğimiz vatandaş kalmayacak. Kadın kolları olarak, gevşemeden, rehavet içinde olmadan, yılmadan, yorulmadan, bıkıp usanmadan 24 saat halkımız için çalışacağız"diye belirtti.




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