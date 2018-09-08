Seyitgazi Belediyesi, Beypazarı Belediyesi ile kardeş belediye oldu

Bu kapsamda son olarak Seyitgazi Belediyesi ile Ankara Beypazarı Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzaladı.

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan Beypazarı’nda iki ilçenin sosyal, kültürel, ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla alınan karar sonrası kardeş şehir protokolünün okunmasının ardından imzaları attılar. İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, "Beypazarı Belediyemiz ile Seyitgazi Belediyemiz arasında ’Kardeş Belediye’ protokolünü imzaladık.Seyitgazi İlçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısına katkı sağlayacak olan işbirliğimiz hayırlı uğurlu olsun. Başta Beypazarı Belediye Başkanımız Tuncer Kaplan olmak üzere bu projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ise, "İmzaladığımız protokolle her iki ilçemizde kendi imkanları çerçevesinde ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesinde karşılıklı işbirliği içerisinde olacaktır. Seyitgazi Belediye Başkanımız ve Belediyemiz ile bir arada olmaktan ve kardeş ilçe olmaktan memnuniyet duyduk. Bu vesileyle kardeşliğimizin ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.