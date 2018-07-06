Seyitgazi Belediyesi cami temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı özel temizlik ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında iç ve dış temizlikleri yapılan camiler, vatandaşların daha ferah ve temiz bir ortamda ibadetlerini yapmaları için hazır hale getiriliyor. Seyitgazi Belediyesi tarafından son 4 yıldır camilerin düzenli olarak temizlendiğini belirterek Başkan Kalın’a teşekkür eden cami cemaati, "Başkanımız Hasan Kalın’a ve Seyitgazi Belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Camiler hepimizin ortak kullanım alanları. Belediyemiz camilerimizin temizliğini 4 yıldır detaylı bir şekilde yerine getiriyor. Bakım ve onarımlarına destek oluyor. Allah razı olsun" açıklamasında bulundular.