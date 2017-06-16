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16 Haziran 2017 16:57

Seyitgazi Belediyesi zabıta ekiplerinden fırınlara tam not

Seyitgazi Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki fırın kontrollerini sıklaştırdı.

Seyitgazi Belediyesi zabıta ekiplerinden fırınlara tam not

16 Haziran 2017 16:57

Ziyaret edilen fırınlar ise zabıta ekiplerinden tam not aldı.


Halkın sağlığı için fırınları mercek altına alan ekipler, hijyen, gramaj, un ve un çuvallarının kontrolünü yaparak üretimin uygunluğunu kontrol etti. Ramazan pideleri üzerinde yoğunlaşan zabıta ekipleri fırından çıkan pidelerin gramaj kontrollerini gerçekleştirerek, 300 gram olması gereken pidelerin tamamında yeterli gramaja ulaşıldığını tespit etti. Yapılan ziyaretlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayan ekipler, "Halkımızın sağlıklı gıdalara ulaşabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Fırınlarda üretimlerin hijyen kurallarına uygun, kaliteli ve doğru gramajda olması bizleri de çok mutlu ediyor. Bu konuda gerekli duyarlılığı taşıyan esnaflarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundular.




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