Seyitgazi Belediyesi'nden Mevlid-i Nebi sütü

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda kısa bir konuşma yapan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)'ın hayatını iyi okunması gerektiğini belirtti. Başkan Kalın konuşmasında “Peygamber efendimizi anmak ve anlamak üzerine bir program düzenlemiş kardeşlerimiz. Ben kendilerini tebrik ediyorum. Bugün bu programın asıl amacı Peygamber Efendimizi anacağız ama aslında anlayacağız inşallah. Öncelikle biz Peygamberimizin yaşantısını anlamalıyız ki; Hadisi Şeriflerini anlamalıyız ki ondan sonra biz Peygamber Efendimizi anmış oluruz. Peygamber Efendimizin hadisi şeriflerini yaşatmalıyız. Hayatını iyi okumalıyız. Peygamber efendimize ne deniyordu? Muhammedûl Emîn. Kendisinden emin olunan kişi. Düşmanları dahi, onu öldürtmek için aralarında topladığı parayı yine peygamber efendimize teslim ediyorlardı. Düşmanlarına dahi asla yalan söylemeyen, asla kimseyi kandırmayan, ona inanan ya da inanmayan hatta düşmanı ya da değil, kimseyi kandırmayan emin olan kişi idi peygamberimiz” dedi.

"Peygamberimizin doğduğu gün süt ikram edilirdi"

Çeşitli ilahi ve gösterilerin ardından program öncesi yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Programın sonunda Seyitgazi Belediyesi tarafından süt ikramında bulunuldu. Başkan Kalın, “Peygamber efendimizin doğduğu gün süt ikram edilirdi ve süt ikram ederdi. Ayrıca Peygamber efendimiz miraca çıktığında da süt ikram edilmiştir. O nedenle Osmanlı zamanında, o günleri süt günü olarak ilan etmişlerdi. Bizlerde bugün burada süt ikramında bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mevlid-i Nebi Etkinliğine Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.