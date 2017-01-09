Seyitgazi Belediyesi’nden okullara destek

Seyitgazi Belediyesi okullara yönelik destek hizmetlerini sürdürüyor.

Seyitgazi Belediyesi ilçedeki okulların istekleri doğrultusunda ihtiyaçlarını gidererek eğitime destek olmaya devam ediyor. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda belediye marangoz atölyesinde masa, dolap, kitaplık, askılık, oturma bankı gibi ürünleri imal ederek okulların ihtiyaçlarını karşılayan Seyitgazi Belediyesi katkı sunmaya devam ediyor. Belediyenin her zaman okullara destek verdiğini belirten veli ve öğretmenler, memnuniyetlerini dile getirerek, Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve belediye çalışanlarına teşekkür ediyor.