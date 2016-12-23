Seyitgazi Belediyesi’nin karla mücadele çalışmaları

Kış öncesi tüm tedbirlerini alan Seyitgazi Belediyesi, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışı karşısında çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor.

Seyitgazi Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da karla mücadele çalışmalarına seri bir şekilde devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları hızla yapılarak vatandaş ve sürücülerin mağdur olmaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Karla mücadelede gerekli tedbiri ve hazırlıkları önceden tamamladıklarını belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, "Tüm araç ve ekipmanlarımızla karla mücadele çalışmalarımız ilçe merkezi, ana arterler, mahallelerde sürüyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz demeden hizmet vermeye devam ediyoruz. Ayrıca kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren karla mücadele ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.