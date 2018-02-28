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28 Şubat 2018 19:37

Seyitgazi dernekleri bir araya geldi

Seyitgazi ilçe ve mahalle dernekleri, oluşturulacak platform için Seyyid Battal Gazi Vakfı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Seyitgazi dernekleri bir araya geldi

28 Şubat 2018 19:37


Toplantıya Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, Seyyid Battal Gazi Vakfı Onursal Başkanı İlyas Küçükcan, Seyyid Battal Gazi Vakıf Başkanı Sırrı Kabadayı ve çok sayıda dernek başkanı katıldı. Seyitgazi ilçesine bağlı 51 mahalle ve vakfın birlikteliğinin oluşturulması amaçlanan toplantıda konuşan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Bu toplantıların dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Birlik ve beraberliğin oluşturulduğu, gerek tanıtım günleri öncesinde toplantı yapmış ve orada Seyitgazi’yi daha iyi yerlere taşımak istemiştik. Bin 528 kilometrelik alanın tamamını daha iyi bir noktaya taşımak için böyle bir oluşum içine girdik. Bu kararı bütün dernek başkanlarımızın katılımı ile almıştık, ortak ve oy birliği ile almıştık. Bugün burada toplantımızı yüzde 90 katılımla vakfımızın ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Ben toplantılara katılım gösterdiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Seyitgazili derneklerimizin tamamını tek çatı altında toplayamasak da bir arada olabileceğimiz bir merkezimizin olmasını çok arzu ediyoruz” diye konuştu.


Vakfın Kurucu ve Onursal Başkanı İlyas Küçükcan ise, derneklerin ve Seyitgazililerin birlikte olmalarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Küçükcan, “Seyitgazi’ye gelen kaymakamlara şanslı olduklarını söylerim, Türkiye’nin en barışçı yerine geldiğini söylerim. Ayrılırken onlar da bunu hatırlarlar. Bu toplumsal renkliliğe rağmen birbirini sevip sayan insanlar olmasından her zaman büyük mutluluk duydum” dedi.


Seyyid Battal Gazi Vakfı Başkanı Sırrı Kabadayı da dernek yöneticilerini vakıf yönetimi olarak ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Birlik ve beraberliğimiz bu tür etkinliklerle daha iyi noktalara taşınır ve daha fazla pekişir. Seyitgazimizin ve Seyitgazililerimizin bir yerlere gelmeleri için çaba gösteren köy derneklerinde görev alan herkese ve bu anlamda desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Hasan Kalın’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Toplantıda Seyitgazi ilçesine bağlı 51 mahalle derneklerinin oluşturacağı platformun temelleri atıldı. Seyitgazi Belediyesinin de katkıları ile oluşturulacak platform için bir yönetim oluşturuldu.




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