Seyitgazi kendi parke taşını üretiyor

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın’ın ilçeye kazandırdığı yatırımlardan birisi olan Kilit Taş Fabrikası bin metrekare kapalı alanda ve toplamda 12 bin metrekare açık alanda hizmet veriyor. Fabrika 8 saatte ortalama bin metrekare adet kilit taş ve bordür üretiyor. Yoğun bir şekilde çalışan fabrikada kilitli parke taşı daha kaliteli üretilirken, vatandaşlara da daha hızlı hizmet götürülmesi sağlanıyor. Seyitgazi Belediyesi’nin, dışarıya bağımlı kalmadan kendi kilit parke taşı ve bordürünü kendi tesislerinde üretmesi, vatandaşlar tarafından da büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.