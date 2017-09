Seyitgazi’de 1’inci Uluslararası Zeybek Festivali heyecanla başladı

Türkiye’nin farklı illerinden ve yurtdışından festivale gelen efeler, meydanda hünerlerini sergiledi.

Bu yıl Seyitgazi Belediyesi kuruluşunun 100’üncü yılı nedeniyle bir dizi etkinlikler gerçekleştirildi. Düzenlenen etkinlikler arasında, bu yıl ilki gerçekleşen Uluslararası Zeybek Festivali düzenlendi. Bursa, İzmir, Uşak, Aydın, İzmir (Bergama), Balıkesir (Dursunbeyli), Manisa (Soma) ve Afyon’dan gelen efelerin yanı sıra Yunanistan (Midilli), Bulgaristan ve Makedonya’dan da gruplar etkinliğe katıldı. İlçe halkının da yoğun ilgi gösterdiği festivale yüzlerce vatandaş yapılan gösterileri seyretme fırsatı buldu. Kırka Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde yapılan festivalde, hemen her yöreden çalınan türküler eşliğinde efelerin oynadığı zeybeğe, ilçe halkı da zaman zaman katıldı.

“Kırka’mızın dünyanın efe merkezi olmasını istiyoruz”

Festival açılışında konuşma yapan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, her insanın efe olamayacağını belirterek, “Biz zeybeği ruhumuzda yaşamalıyız. Biz zeybeği anlamalıyız ve anlatmalıyız. Efelik nedir, zeybek nedir, bunu çok daha iyi bilmeliyiz. Bunu bilmemiz için de efe olmanın şartlarını bilmeliyiz. Efelik öyle karşıdan göründüğü gibi sadece bir oynamaktan eğlenmekten ibaret değil. Efelik bu manevi ve kutsal toprakların mührü olan Seyit Battal Gazi’nin ruhunu korumaktır. Şeyh Şücaattin Veli’nin ruhunu korumaktır. Himmet Babaların, Hüryan Babaların ruhunu korumaktır. Efelik yiğitliktir, adalettir, yere düşeni kaldırmaktır. İşte onun için ben buradaki tüm efelerimize, tüm zeybeklerimize şükranlarımızı arz ediyorum. Onların yüreklerine, ayaklarına sağlık. Efeliğin ve zeybeğin bu topraklara ve etrafındaki coğrafyaya anlatmış olduğu birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik içerisinde onların o güzel oyunu sergilediği her oyunun arkasında, her figürün arkasında bir anlamın yatıyor. Bu efeliği inşallah biz dünyanın efe merkezi olmasını istediğimiz Kırka’mızdan, efeler diyarımızdan tüm dünyaya haykırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Efelik bir insanlık makamıdır”

Ardından konuşmasını yapmak üzere sahneye gelen AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Kültür ve Turizm eski Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Başkan Kalın’ın ifadelerine katılıp, efeliğin sadece zeybek oynayarak icra edilen bir makam olmadığına dikkat çekerek, “Efelik, sadece oyunla zeybek oynayarak icra edilen bir makam değil. Efelik bir insanlık makamıdır. Yalansız, dolansız kardeşçe bir dünya kurmanın adıdır efelik. Düşeni kaldırmaktır efelik. Onun için gençlerimiz için çok güzel bir başlangıç yaptınız, bu programı başlatmakla sevgili başkanım siz çok teşekkür ediyorum. Bu programa katılan tüm değerli kardeşlerime, sanatçılarımıza zeybeklerimize, hanım kardeşlerime, kız kardeşlerime, evlatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bulgaristan’dan, Rumeli’nden gelen sevgili kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu büyük organizasyonda emeği geçen bütün kardeşlerime, arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da katkılarıyla bu program uluslararası festival olarak inşallah önümüzdeki yıllarda çok daha kapsama alanını genişleterek, büyüyecek. Böylece gençlerimiz, çocuklarımız için gerçek bir eğitim alanı oluşacak” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından devam eden zeybek gösterileri sonra sevilen sanatçı Orhan Hakalmaz, türkü dolu bir akşam yaşattı.