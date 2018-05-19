Seyitgazi’de 5’inci İftar Buluşmaları başladı

Ramazan ayında toplumsal kaynaşmayı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen iftar buluşmalarında yüzlerce vatandaş aynı sofrada orucunu açmanın mutluluğunu yaşadı. Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın’ın da katıldığı iftar programında kurulan sofralarında mahalle sakinleri ile sohbet eden Başkan Kalın, iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yemek kazanlarının başına geçerek, vatandaşlara iftar yemeği dağıttı.

Ramazan ayında birlikte iftar yapmanın önemine değinen Başkan Kalın "On bir ayın sultanı dediğimiz mübarek Ramazan ayında sizlerle bir araya gelmenin manevi huzurunu yaşıyoruz. Değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve paylaşmanın yoğun olarak yaşandığı iftar programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Muhabbet, bereket ve Ramazan sevinci ile taşan iftar soframızda sizlerle aynı sofrada orucumuzu açmak mutlulukların en büyüğü. Allah bu birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da düzenlenen iftar programından dolayı Başkan Kalın’a memnuniyetlerini dile getirdi. Başkan Kalın, iftar sonrasında Taşlık ve Sarayören mahalle sakinlerinin evlerine çat kapı ziyaretlerde de bulundu.