Seyitgazi'de başlatılan bağımlılıkla mücadele panellerinin ilki Kırka‘da düzenlendi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Kaymakmı Cüneyt Demirkol'un öncülüğünde başlatılan bağımlılıkla mücadele konulu panellerin ilki Kırka Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda düzenlendi.

Panele katılan Seyitgazi Kaymakamı Cüneyt Demirkol, bağımlılık konusunda toplumsal açıdan değerlerimiz konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Daha sonra Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, öğrencilere rol model olma konusunda deneyimlerini paylaştı. Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Özkan Kaya ve Seyitgazi İlçe Emniyet Amiri Yakup Aksu da bağımlılık konusunda hukuki süreç hakkında bilgilendirmede bulundular. Sonra söz alan Seyitgazi Müftüsü Said Dizen ise, bağımlılığa karşı dinimizin bakış açısı hakkında bilgiler sunarak İslamiyet'in zararlı alışkanlıklar konusundaki bakış açısını anlattı. Son olarak söz alan Seyitgazi Ummahan Hatun Anaokulu Müdürü Rehber öğretmen Fatih Gündüz ise bağımlılığın psikolojik süreci hakkında öğrencilere bilgi verildi.

Kısa bir sinevizyon gösterisinin yapıldığı panelin diğer okullarda da devam edeceği bilgisi verildi.