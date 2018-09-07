Seyitgazi’de çocuklar şenlendi

Seyitgazi Belediyesince organize edilen Seyitgazi, Kırka ve diğer mahalleler için ‘Haydi Çocuklar Seyitgazi’de Şenlik Var’ etkinliği başladı. Her gün farklı bir mahallede gerçekleştirilen etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri eğlenceli vakit geçiriyor. Çocuklara pamuk şeker ve çeşitli ikramlarda bulunuluyor. Seyitgazili vatandaşların yoğun talebi doğrultusunda hazırlanan etkinlikte, onlarca çocuk çeşitli oyunlar ve hazırlanan oyun gruplarında şenlik tadında vakit geçiriyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın mutlu olması birinci önceliğimiz. Sosyal etkinliklerimizin yanı sıra bu tür eğlenceli faaliyetlerimizle de çocuklarımızın gelişimlerinin de sağlanmasını amaçladık. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Çocuklarımız için etkinliklerimize ve çeşitli projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.