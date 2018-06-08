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08 Haziran 2018 16:47

Seyitgazi’de iftar programları devam ediyor

Seyitgazi Belediyesi tarafından 5’inci kez gerçekleştirilen iftar programları tüm hızı ile devam ediyor.

Seyitgazi’de iftar programları devam ediyor

08 Haziran 2018 16:47


İftar programlarına Kümbet, Gökçegüney, Yapıldak ve Oynaş mahallelerinde kurduğu iftar sofraları ile devam eden Seyitgazi Belediyesi vatandaşların takdirini toplamaya devam ediyor. Bu Ramazan 51 mahallede ayrı ayrı iftar sofrası kuran Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Kardeşliğin, paylaşmanın, sevginin en üst seviyede yaşandığı Ramazan ayında bugün iftar soframızı Kümbet, Gökçegüney, Yapıldak ve Oynaş mahallelerimizde kurduk. Yine bir Ramazan günü sizlerle birlikte olmanın ve birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sofralarda bizimle olduğunuz için hepinizden Allah razı olsun. Bu vesile ile güzel komşuluk ilişkilerimizi de pekiştiriyoruz. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. İftar soframız hayırlara vesile olsun. Şimdiden Ramazan Bayramınız kutlu olsun" dedi.


Ramazan ayının sonuna yaklaşıldığını hatırlatan vatandaşlar ise bu yıl 5’inci kez düzenlenen iftar programlarından dolayı Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve emeği geçen personele teşekkürlerini dile getirdi.




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