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01 Ocak 2017 12:17

Seyitgazi’de kar manzaraları

Seyitgazi’de kar manzaraları

01 Ocak 2017 12:17

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde kar, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor.
Seyitgazi ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaşırken, kar yağışı zaman zaman vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oluyor. Seyitgazi Belediyesi tarafından başlatılan karla mücadele ile vatandaşların olumsuzluktan etkilenmesi en aza indirildi. Bazı vatandaşlar da evlerinin önünü kendisi temizledi. Kar yağışından memnun olduklarını ifade eden Kümbet Mahallesi Muhtarı Hasan Yanık, ’’40 santimetreyi bulan kar köyümüze, mahallemize bolluk, bereket getirdi. Şartlar zor ama Seyitgazi Belediyesi kapanan yollarımızı açtı. Bir sıkıntımız yok. Başkanımız Hasan Kalın’a teşekkür ediyorum” dedi.
Nevzattin Tepe adlı vatandaş, “Yaylada koyunların var. Kar yağışından memnunuz” diye konuştu.
Seyitgazi Belediyesi Kırka sorumlusu Hasan Doğru ise, “Çörez Yaylası, Kırka Mahallesi’nden daha yüksek olduğu için çok fazla kar var. Seyitgazi Belediyesi olarak burada hayvancıkla uğraşan çiftçilerimizin yanındayız. Onların daha iyi yaşamaları için elimizden geleni yapmaktayız’’ dedi.



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