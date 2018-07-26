Seyitgazi’de kilit taş döşeme çalışması

İlçenin tamamında belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler Ayvalı Mahallesi’nde kaldırım yenileme, kilit taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor. Seyitgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bozuk yol, kaldırımsız cadde ve sokak bırakmamak için yoğun mesai harcıyor. Yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları ile sokakların çok daha güzel ve temiz bir görünüme kavuşacağını ifade eden mahalle sakinleri, Seyitgazi Belediyesi’nin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın’a teşekkür ettiler.