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Seyitgazi'de Mevlid Kandili coşkusu

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde, Peygamber Efendimiz Hz.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed'in doğumunun sene-i devriyesi münasebetiyle Mevlit Kandili coşkusu yaşandı.


Mevlid Kandili, Seyitgazi Merkez Çarşı Camii'nde vaaz ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle kutlandı. Seyitgazi İlçe Müftüsü Sait Dizen, vaazında; "Peygamberimizin hayatı, yüce ahlakı ve davranışları bizim için rol modeldir. Her Müslümanın Peygamberimizin bu örnekliğini alıp hayatına uygulaması gerekmektedir"dedi.


Daha sonra Seyitgazi İlçe Müftüsü Dizen tarafından yapılan dua sonrasında cemaatle namaz kılındı, katılanlara çeşitli ikramlar yapıldı.

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