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16 Haziran 2017 12:12

Seyitgazi’de ORKÖY bereketi

Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projesi kapsamında gerçekleşen hibe seracılık desteği ile teşvik alan Seyitgazi’de üreticiler halinden memnun.

Seyitgazi’de ORKÖY bereketi

16 Haziran 2017 12:12


ORKÖY projesi kapsamında hibe kredi seracılık desteği alan; yazın domates ve salatalık, kışın ise marul ve roka yetiştirilen seradaki ürünlerin normal şartlara göre yaklaşık 1,5 ay öncesinden yetişmesi üreticilerin yüzünü güldürüyor. Seralarda üreticileri ziyaret eden Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın, üreticilere bol ve bereketli ürünler almalarını dileyerek, günün teknolojisine uygun ve modern bir sera projesinin ilçede giderek artması için girişimleri hızlandırdıklarını ifade etti.


ORKÖY desteği ile seracılık yapan Bekir Cemal Özkan ise, "Orman köylülerini destekleme projeleri gerçekleştiren ve bizleri teşviklendiren Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu başta olmak üzere milletvekillerimize, Orman Bölge Müdürlüğümüze ve desteğini esirgemeyen Seyitgazi Belediye Başkanımız Hasan Kalın’a teşekkür ediyorum. Kendi işimin patronu oldum. Bu projenin meyvelerini almaya başladık çok şükür" dedi.




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