Seyitgazi’de sel

Dün akşam saatlerinde kendisini gösteren sağanak yağış sonucu Seyitgazi ilçesine bağlı Çukurca köyünde sel meydana getirdi. Gök gürültülü ve sağanak olarak etkisini hissettiren yağış nedeniyle ilçenin bazı noktalarında göletler oluştu, sürücüler araçları ile yolda mahsur kaldı. Evlerinden dışarı çıkamayan vatandaşların yardımına ise belediye ekipleri koştu. Önüne bulduğu her şeyi katarak ilerleyen sel nedeniyle ev duvarları ve yollar tahrip oldu. Bunun yanında evlerin bahçeleri ve tarım alanları da zarar gördü. Seyitgazi Belediyesine bağlı ekipler iş makineleri ile yolda kalan araçlara yardım etti.