Seyitgazi’deki Sanat Atölyesinde harika eserler

Sanatçı Büşra Funda Er tarafından üretilen eserler yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazanıyor. Seyitgazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Atölyesi’nde Kırka yöresine ait ‘zili halı’sından tepsi, ebru sanatının eşsiz tasarımları ve küçük el işlemelerinin üretildiği atölye her geçen gün daha çok ilgi görmeye başladı. Özellikle yerli turistlerin beğenisini kazanan el emeği ürünlere talep de artıyor. Tezhip sanatının da gerçekleştirildiği atölye Seyyid Battal Gazi Külliyesinde bulunmasından memnun kaldıklarını belirten vatandaşlar, “Seyyid Battal Gazi Hazretlerine ziyaret ederek huzur bulmak için geliyoruz. Burada böyle bir sanat atölyesinin bulunası çok yerinde olmuş. Buradan aldığımız eserler yine burada ki manevi huzuru hatırlatıyor. Atölyenin burada yer almasını sağlayan tüm herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.